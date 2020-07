Attraversa contromano la strada in bici: viene investita da un'auto

Trauma cranico, lesioni gravi e prognosi riservata: sono critiche le condizioni di una 52enne residente a Conegliano di origini romene, investita venerdì 10 luglio in via Piovesana da un'utilitaria guidata dalla 48enne B.R.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna alla guida dell'auto si è trovata davanti all'improvviso la ciclista e non è riuscita a frenare in tempo. L'impatto è stato davvero molto violento: la 52enne è finita sul parabrezza dell'auto prima di cadere sull'asfalto. Dalle ricostruzioni sulla dinamica dell'incidente sembra che la donna investita stesse pedalando sulla pista ciclabile ma, arrivata all'altezza di Via Piovesana, ha attraversato la strada contromano e in diagonale a pochi metri dal vicino sottopasso da dove arrivava l'utilitaria che non ha potuto in nessun modo evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili e l'ambulanza del Suem 118. La donna è stata ricoverata in codice rosso e le sue condizioni, al momento, restano gravi. L'automobilista è risultata negativa all'alcoltest, la strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine dei rilievi della polizia locale e delle operazioni di messa in sicurezza.