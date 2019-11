Finisce con l'auto in una cava del cantiere della Pedemontana: ritrovato dopo 5 ore

Nottata da incubo per un 46enne di origini marocchine finito con la sua auto in una cava del cantiere della Superstrada Pedemontana nel Comune di Villorba. L'incidente è avvenuto domenica alle 3 di notte mentre l'uomo stava rincasando dopo un sabato sera trascorso a Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", quando il guidatore è arrivato all'altezza della deviazione tra Lancenigo e Visnadello, lungo la Postumia, la sua auto ha perso il controllo a causa dell'asfalto bagnato ed è finita contro il guardrail che divide la Postumia dal vicino cantiere della Superstrada Pedemontana. Dopo aver sfondato la barriera, la vettura è finita in una cava del cantiere e lì è rimasta per tutta la notte. Nell'impatto il 46enne si è rotto un braccio e una costola ma è riuscito comunque a uscire da solo dall'abitacolo prima di svenire e restare fino all'alba sotto la pioggia e privo di sensi. Un temporale particolarmente violento l'ha rianimato verso le 7 di mattina. L'uomo è riuscito a salire fino al punto in cui aveva sfondato il guardrail della Postumia e lì, verso le 8 del mattino (dopo 5 ore di agonia sotto le intemperie) è stato notato da un passante che ha subito allertato i soccorsi. L'auto dell'uomo è stata recuperata solo a metà mattina. Il 46enne è stato ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui una nottata davvero difficile da dimenticare.