Auto finisce nel fosso: coppia di anziani ricoverata al pronto soccorso

VEDELAGO La pioggia battente e il maltempo di queste ultime ore sono alla base di una gravissima fuoriuscita stradale avvenuta nel primo pomeriggio di domenica 11 marzo.

Erano da poco passate le 14.30 quando un'utilitaria di colore scuro con a bordo una coppia di anziani coniugi trevigiani ha sbandato all'improvviso finendo nel fossato adiacente la carreggiata di via Vicenza a Vedelago. La macchina, totalmente ingovernabile sull'asfalto bagnato, è andata a infilarsi proprio tra il guard rail e il fossato, rimanendo pericolosamente sospesa sopra il fossato pieno d'acqua. All'interno del veicolo c'erano C.G. di 74 anni e suo marito, G.B. di 75 anni. Entrambi, rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo, hanno dovuto attendere il provvidenziale arrivo dei vigili del fuoco di Castelfranco che, dopo aver estratto i due anziani coniugi li hanno subito consegnati alle cure del personale del Suem 118. Le loro condizioni sono subito apparse gravissime e ora, i due anziani si trovano ricoverati in fin di vita all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto con i soccoritori sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi sull'esatta dinamica dell'accaduto.

