Scontro tra due auto e un autobus: 4 persone finiscono in ospedale

Incidente a dir poco rocambolesco nel pomeriggio di sabato 11 luglio in via Castellana a Morgano. Due automobili e un autobus si sono scontrati tra loro poco dopo le 17.30.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del Suem 118. Quattro le persone rimaste coinvolte nelle scontro, tutte hanno riportato ferite di media gravità. Una di loro è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Gli altri tre feriti sono: E.Z, uomo di 74 anni; il 39enne A.F. e una donna, G.G., nata nel 1950. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Treviso per le ferite riportate nell'incidente. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi sulla dinamica. La rimozione dei tre mezzi ha richiesto diverso tempo, causando non pochi rallentamenti al traffico lungo via Castellana.