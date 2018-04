Castelfranco: autocisterna si ribalta, sversamento di gasolio nel torrente Muson

CASTELFRANCO VENETO Erano da poco passate le 12.30 di domenica quando i vigili del fuoco di Castelfranco sono stati chiamati a intervenire lungo la Circonvallazione Est per l'incredibile ribaltamento di una cisterna lungo la strada.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto il veicolo avrebbe perso improvvisamente il controllo per ragioni ancora non chiare. L'esito della carambola è stato disastroso: il rimorchio del mezzo si è ribaltato di lato dando il via allo sversamento di diversi litri di latte contenuti all'interno della cisterna e di una discreta quantità di carburante, fuoriuscito dal serbatoio del veicolo e finito prima in strada e poi nelle acque del vicino torrente Muson. Pochi minuti dopo, diversi cittadini hanno segnalato al centralino dei vigili del fuoco come dal corso d'acqua stesse arrivando un forte odore di gasolio mentre, sulla superficie del torrente, si era formata una preoccupante patina bianca. Il problema era dovuto proprio allo sversamento dei due liquidi dall'autocisterna. In queste ore i soccorritori stanno facendo il possibile per chiudere la perdita e mettere in sicurezza l'area dell'incidente.