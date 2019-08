Bisarca si capovolge, autostrada A4 di nuovo nel caos

Non ha causato feriti ma disagi terribili al traffico l'incidente avvenuto alle 13 di oggi, mercoledì all'altezza dell'area di servizio Calstorta, tra Cessalto a San Donà di Piave, in direzione Venezia. Una bisarca che stava trasportando alcune auto (delle Dacia), ha sfondato il guard rail e si è rovesciata su un fianco. Al lavoro per molte ore i vigili del fuoco di Treviso e Mestre. Inevitabili i disagi alla circolazione, andata completamente in tilt, con lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia. Ignote le cause dell'incidente.