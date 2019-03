Provoca un incidente in autostrada poi fugge a tutta velocità

Nuovo incidente in autostrada. Erano le 16.25 di domenica 3 marzo quando, lungo la A27 in direzione Venezia (tra Treviso Sud e lo svincolo per Milano), un suv di colore nero con vetri oscurati, probabilmente un'Audi Q5, ha tagliato la strada spostandosi di corsia a una Golf di colore grigio metallizzato.

Inevitabile l'impatto tra le due auto con la Golf che ha riportato gravi danni alla carrozzeria ed è stata costretta a fermarsi lungo la corsia di emergenza. A quel punto però è successa una cosa inaspettata. La persona alla guida del suv, dopo aver provocato l'incidente, ha accelerato vistosamente ed è scappato dal luogo dello scontro con il posteriore della macchina ammaccato dall'impatto. Le persone alla guida della Golf non sono riuscite a prendere la targa del mezzo ma hanno subito segnalato l'accaduto sui social network dove molti utenti hanno consigliato loro di sporgere denuncia immediata. La speranza è che le telecamere installate lungo l'autostrada possano aver ripreso l'incidente e la targa del mezzo sparito dopo l'impatto.