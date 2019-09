Due incidenti tra camion in A4: code e rallentamenti in mattinata

Rallentamenti fin dal mattino oggi, lunedì 23 settembre, sull'autostrada A4 Venezia-Trieste a causa di due lievi incidenti senza conseguenze per le persone ma con molti mezzi pesanti coinvolti che hanno rallentato fortemente la circolazione già nelle prime ore di lunedì mattina.

Il primo schianto è avvenuto verso le 7 del mattino fra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia: un mezzo pesante che trasportava porte in pvc è fuoriuscito dalla carreggiata perdendo parte del carico. Il secondo incidente si è verificato verso le 8 del mattino nel tratto fra Portogruaro e San Stino di Livenza sempre in direzione Venezia. Si è trattato di un tamponamento fra due camion. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia stradale e i soccorsi meccanici. Attualmente ci sono code a tratti fra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, anche se la situazione sta lentamente tornando alla normalità.