Incidente in A4 al confine tra Meolo e Roncade, morta una persona

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo l'autostrada A4, al km 413 tra i caselli di Quarto d'Altino a Meolo in direzione Trieste, al confine tra le province di Venezia e Treviso.

I vigili del fuoco, accorsi da Mestre con due squadre, hanno messo in sicurezza i veicoli. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati del personale medico, l'uomo alla guida del furgone ha perso la vita. Sul posto, oltre agli uomini del Suem 118 e ai pompieri è intervenuta la polizia stradale e il personale ausiliario di Autovie Venete. Le operazioni di rimozione dei mezzi sono andate avanti per tutta la mattina. Nonostante la gravità dell'incidente, l’autostrada non è stata chiusa. Solo una corsia di marcia è stata bloccata, quindi il traffico al momento scorre lungo le altre due corsie. In direzione Trieste la viabilità tra Meolo e Quarto d'Altino procede a rilento e, nel corso della mattinata, si sono registrate code di oltre un chilometro.