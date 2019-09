Tamponamento tra camion in A27 sul ponte sul Piave, un ferito e traffico in tilt

Tremendo incidente poco dopo le 9.30 lungo l'autostrada A27, tra Conegliano e Treviso nord, in direzione Venezia, lungo il ponte sul fiume Piave. Un camion, secondo i primi accertamenti, ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante. Il conducente del primo bilico è rimasto incastrato tra le lamiere e ferito in modo fortunatamente non grave: è stato trasportato a Conegliano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Conegliano e Treviso, sono intervenuti infermieri e medici del Suem 118 con ambulanza ed elicottero.

I due camion trasportavano rispettivamente fanghi e componenti per mobili. Il traffico è rimasto a lungo bloccato: lungo il ponte non è infatti presente la corsia di emergenza, circostanza che ha rallentato l'arrivo dei mezzi di soccorso a causa delle lunghe code che si erano create sul posto.