Tamponamento in A27, auto si capovolge: ferita una 22enne

Spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze tragiche, quello avvenuto nella serata di mercoledì, poco dopo le 23.15, lungo l'autostrada A27, in direzione Belluno, poco prima dello svincolo del casello di Treviso Nord. Un'auto è stata violentamente tamponata da un altro veicolo: il mezzo colpito è sbandato, rovesciandosi, ruote all'aria. La conducente, una 22enne, A.B., di Bibiana (piccolo Comune dell'area metropolitana di Torino) è rimasta ferita ed è stata soccorsa da medici ed infermieri del Suem 118. La giovane è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso; le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Per gli accertamenti del caso sulla dinamica sono giunti gli agenti della polizia stradale del distaccamento della polizia stradale dell'autostrada A27, oltre ai vigili del fuoco di Treviso.