Autotreno pieno di ghiaia si ribalta in strada: traffico in tilt

Incidente a dir poco rocambolesco nella mattinata di lunedì 16 settembre. Un autotreno che stava trasportando un ingente carico di ghiaia ha perso il controllo e si è ribaltato in strada facendo finire buona parte del carico in mezzo alla carreggiata.

Traffico in tilt lungo via Battaglione Sandro Pomini dove sono intervenuti due squadre di vigili del fuoco da Castelfranco e Treviso, la polizia locale e il personale del Suem 118 che ha soccorso l'autista dell'autotreno rimasto incastrato all'interno del mezzo. Trasportato in pronto soccorso, l'uomo ha riportato solo qualche lieve ferita. Le operazioni di messa in sicurezza della strada provinciale hanno richiesto diverse ore per ripulire la carreggiata creando importanti rallentamenti e disagi al traffico del lunedì mattina.

