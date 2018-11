Auto finisce nel fossato, anziana salvata dai vigili del fuoco

Incidente stradale poco dopo le 15.30 a Badoere di Morgano, in via Cornarotta. Una donna, F.I., 79enne di Quinto di Treviso, al volante di una Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo che è finito, ruote all'aria in un fossato. L'automobilista, soccorsa dagli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono gravi.