Investito da uno scooter sulle strisce pedonali: bimbo di 8 anni in ospedale

Attimi di paura venerdì sera, 10 luglio, davanti alla chiesa di San Pelaio a Treviso dove un bambino di 8 anni, residente nel quartiere, è stato investito da uno scooter mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in sella alla sua bicicletta.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'incidente è avvenuto poco dopo le ore 20. Il bambino ha avuto la sfortuna di attraversare la strada mentre l'autobus della linea 61 era fermo in sosta, coprendo la visuale ai mezzi che provenivano in senso opposto. Non appena il bimbo è spuntato da dietro il bus è stato centrato in pieno da uno scooter che stava viaggiando verso Treviso e non ha fatto in tempo a frenare. Nell'impatto il piccolo è stato sbalzato sull'asfalto procurandosi traumi e ferite di media gravità. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia stradale per i rilievi dell'incidente e un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il bambino all'ospedale Ca' Foncello per le visite di accertamento. Sotto choc l'uomo alla guida dello scooter che si è subito fermato dopo l'incidente per allertare i soccorsi. Il traffico nel quartiere ha subito forti rallentamenti.