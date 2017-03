Grave incidente a Mansuè: interviene l'elisoccorso, due feriti all'ospedale

MANSUE' Gravissimo incidente sabato intorno alle 12 in via Basalghelle a Mansuè. Per motivi ancora poco chiari, due piccole utilitarie si sono scontrate frontalmente tra loro, causando due feriti (tra cui un 21enne), di cui una ragazza ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per i soccorsi, si sono subito portati il Suem 118 con due ambulanze e un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aiutato una delle due vittime del sinistro a uscire dalle lamiere del suo mezzo nelle quali era rimasta incastrata.

