Bassano del Grappa, auto finisce sui binari dopo un incidente: treni bloccati

CASTELFRANCO VENETO Un incidente nel bassanese ha provocato sabato mattina l'interruzione della linea ferroviaria che collega la città del Grappa a Venezia. Erano circa le le 5 del mattino quando, per cause ancora da accertare, una ventenne ha sbandato con la sua Fiat Punto ed è finito in mezzo ai binari.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri, Polfer e Vigili del Fuoco di Bassano che hanno constatato l'assenza di feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla linea ferroviaria Bassano-Venezia. Cancellati 4 treni e sostituiti otto regionali con bus.