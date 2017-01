Distrazione fatale al volante: auto perde il controllo in pieno centro città

TREVISO Alla lunghissima serie di incidenti stradali accaduti nella mattinata di Capodanno, bisogna aggiungere anche un'incredibile fuoriuscita autonoma avvenuta domenica intorno alle 7.13 di mattina.

Teatro dell'incidente la centralissima Via Cavour a Belluno. Per ragioni ancora da chiarire un uomo alla guida della sua Peugeot bianca ha perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la fila di macchine parcheggiate a bordo strada. Un impatto molto violento che oltre a distruggere la parte anteriore dell'utilitaria ha anche provocato seri danni alle macchine in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Belluno e una squadra della polizia di Stato per i rilievi del caso. L'uomo alla guida del mezzo non ha riportato ferite gravi nell'impatto.