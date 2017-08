Terribile schianto in galleria: cinque mezzi coinvolti e due persone ferite

I Vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti alle ore 07.50 di mercoledì mattina per incidente stradale avvenuto nella galleria di via Col Cavalier in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e due furgoni, in uno schianto le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

Nell'impatto uno dei furgoni ha perso il carico, finito su tutta la carreggiata. Due i feriti lievi coinvolti nell'incidente e portati al pronto soccorso per una serie di accertamenti. La viabilità è andata in tilt e sono state necessarie diverse ore per mettere in sicurezza l'area della galleria.