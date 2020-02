Autobetoniera si incastra nel sottopasso: in tilt per ore tutta la linea ferroviaria

Una serata impegnativa, quella di venerdì, per i vigili del fuoco e la polfer. Verso le 20.55, infatti, un'autobetoniera della Beton Expert di Bolzano (ex Beton Piave) si è improvvisamente incastrata all'interno del sottopasso ferroviario di via Selghere a Lancenigo di Villorba. L'impatto del veicolo con la struttura in cemento è stato violento, tanto da danneggiare gravemente il veicolo. Fin da subito, però, la preoccupazione dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto con la polfer, è stata quella di verificare la stabilità strutturale del sottopasso. Un lavoro certosino, che ha richiesto lungo tempo, tanto che è stato inevitabile il blocco del traffico ferroviario su tutta la linea locale, causando molteplici disagi sulle linee Venezia-Udine, Trieste-Venezia e il Freccia Rossa da Milano. Fortunatamente, dopo ripetuti controlli, i vigili del fuoco hanno constatato che la struttura in cemento non aveva subito danni significativi, dando perciò il nulla osta alla riattivazione della ferrovia. Più complesso è stato, invece, l'intervento di rimozione dell'autobetoniera, rimossa solamente a tarda notte dopo aver dovuto tagliare il bocchettone con la fiamma ossidrica. L'uomo alla guida del mezzo, a causa del suo errore di valutazione dell'altezza del sottopasso, dovrà ora probabilmente rispondere di interruzione di pubblico servizio.