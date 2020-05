Perde il controllo della moto e si schianta: grave un centauro 55enne

E' ora ricoverato in gravi condizioni il motociclista che domenica, verso le ore 15, è improvvisamente caduto dalla sua moto scendendo il Montello in località Biadene di Montebelluna, in via XIII Giugno. L'uomo, F.C. di 55 anni, ha perso il controllo del mezzo e si è poco dopo schiantato rovinosamente sull'asfalto. Subito soccorso dai passanti, è stato poi preso in carico dal Suem 118e infine elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Dai primi rilievi sul posto delle forze dell'ordine non è escluso che il 55enne abbia avuto un malore alla guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.