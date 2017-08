Incidente al bivio tra la A28 e la A4: traffico a rilento in mattinata

Rischiava di avere conseguenze a dir poco critiche l'incidente stradale verificatosi martedì mattina, pochi minuti prima delle 8, al chilometro 4.2 dell'A28 tra i comuni di Sesto al Reghena e Portogruaro.

Lo scontro tra auto ha rallentato per alcuni minuti il traffico autostradale. Nessuna conseguenza grave per i passeggeri a bordo dei mezzi coinvolti. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area. Alle 8.42 la situazioneè tornata alla normalità e il traffico ha ripreso a scorrere. Pochi finora i veicoli presenti lungo le autostrade. Secondo Autovie Venete, che si occupa di gestire la viabilità in questi tratti di strada, non ci sono al momento code o rallentamenti da segnalare. Chi doveva raggiungere la propria destinazione vacanziera, l'aveva già fatto nei giorni scorsi.

Un po' più complicata invece la situazione a Pian di Vedoia dove nella tarda mattinata di Ferragosto si sono formate code di circa tre chilometri all'usicta dell'autostrada A27. Possibili code potrebbero invece formarsi verso sera quando molti turisti giornalieri si metteranno in marcia per fare ritorno a casa dopo un lungo e soleggiato Ferragosto trascorso sui litorali della nostra Regione.