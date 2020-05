Auto contro moto: due giovani ricoverati in ospedale

Domenica pomeriggio, verso le ore 17, una Bmw condotta da R.B, 49enne residente a Sernaglia della Battaglia si è scontrata contro una moto Ducati con in sella il 27enne S.D.P, residente Crocetta del Montello, e A.B. una ragazza del '95 residente a Volpago del Montello. L'incidente è avvenuto in località Caorera a Quero Vas, in provincia di Belluno. I due giovani motociclisti trevigiani sono stati ricoverati per accertamenti in ospedale a Feltre.

Sul posto, oltre all'ambulanza del Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Belluno per i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il 49enne alla guida della Bmw stesse procedendo in direzione Lentiai-Segusino, quando ha accennato una svolta a sinistra per occupare una piazzola di sosta. Accortosi che quest'ultima era già occupata, il guidatore ha provato a riprendere il normale senso di marcia non accorgendosi però che, nel frattempo, la moto con i due giovani lo stava sorpassando sulla destra. L'impatto è stato molto violento. La Ducati è finita fuori strada sbalzando sull'asfalto i due giovani. Ingenti i danni anche alla fiancata destra della Bmw anche se il 49enne non è rimasto ferito nell'incidente. I due ragazzi, nonostante le ferite riportate, sono fuori pericolo.