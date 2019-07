Inferno in autostrada a Bologna, muore camionista: viveva nella Marca

Incidente con incendio e un morto in autostrada A14, nello stesso punto dell'esplosione di un anno fa. Intorno alle 15. odierne alcuni mezzi pesanti, due autoarticolati, si sono scontrati nella corsia di marcia del raccordo A1-A14, al km 4. Oltre ai due autoarticolati, coinvolta parzialmente nello scontro anche una bisarca. L'impatto è avvenuto nei pressi del luogo in cui un anno fa si era registrata la terribie esplosione di una autocisterna.

Dalle prime informazioni, il bilancio è di due feriti e un morto, Gheorg Pantea Moglan, un camionista romeno di 68 anni residente in provincia di Treviso, a Oderzo, padre di quattro figli. A perdere la vita è stato l’autista del mezzo che ha tamponato: sono occorse diverse ore di lavo per estrarre il corpo, rimasto incastrato nell'abitacolo, ridotto a brandelli, come ha raccontato comprensibilmente scosso il presidente del quartiere Borgo Panigale giunto subito sul posto. Per quanto riguarda le altre persone coinvolte nel sinistro, il conducente del camion tamponato è stato portato in codice due all'Ospedale Maggiore per una sospetta frattura della spalla e contusioni agli arti superiori. Ferito solo leggermente una terza persona coinvolta nel sinistro.

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019

Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale e cittadino.Autostrada (direzione Ancona) e Tangenziale (Uscita 2 e 3) sono state chiuse al traffico. I mezzi di soccorso, vigili del fuoco, 118 e polizia stradale di Bologna, sono intervenuti sul posto. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, tre i mezzi coinvolti all'altezza del km 4 del Raccordo interno A1 A14 (Casalecchio-Borgo Panigale): un camion ha tamponato violentemente un secondo autoarticolato, che a sua volta ha urtato contro una bisarca che lo precedeva. Ad avere la peggio, il conducente del primo mezzo, morto nella cabina del suo tir. Da quanto si apprende, il camionista, di 68 anni, arrivava dal Veneto.

La dinamica dell'incidente - come riporta la stradale - "è identica a quella della devastante esplosione dello scorso anno": il camionista che ha dato origine al tamponamento a catena o non ha frenato o ha frenato molto tardi. Dopo l'impatto, le fiamme e il fumo. Il tutto si è verificato quando sul posto si registrava già un rallentamento al traffico, avvenuto poco prima al Km 11.

Riaperto il tratto autostradale dopo le 18.30 di oggi. Era infatti stata disposta la chiusura del raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni, a seguito del tamponamento tra due camion ed una bisarca avvenuto al km 4 e 200 in direzione della A14 Bologna-Taranto. Al momento al tangenziale risulta riaperta ma si registrano code: qui tutte le ultime info su traffico e deviazioni.