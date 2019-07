Tragico frontale a Borgoricco, morto un prete di 82 anni

Tragico incidente frontale nella mattinata di domenica sulla 308, la strada Regionale del Santo, dove all'altezza dell'uscita di Borgoricco si sono scontrate una punto grigia e una Renault Megane. L'incidente ha provocato il decesso di una persona, un anziano sacerdote padovano di 82 anni, colto con tutta probabilità da malore prima di innescare la carambola. Altre due persone coinvolte nel sinistro sarebbero scese autonomamente dalla loro autovettura e sono state trasportare in ospedale per le visite del caso. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo insieme al personale medico e la polizia stradale di Treviso che sta procedendo per i rilievi. Il traffico lungo la Regionale è andato a rilento fino a quando le automobili incidentate non sono state rimosse.

A perdere la vita è stato Don Antonio Lissandrin, nativo di Abano Terme, ma domiciliato a Monfumo nel trevigiano, presso la confraternita dei Frati Canossiani.