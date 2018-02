Travolto da un'auto: 47enne in rianimazione, il "pirata" si costituisce

CASTELFRANCO VENETO Si è costituito ai carabinieri il responsabile dell'incidente avvenuto sabato sera lungo la strada provinciale 308 a Borgoricco, un terribile schianto tra uno scooter e un'auto che ha visto avere la peggio un 47enne di Castelfranco, alla guida del motociclo ed attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale di Camposampiero. L'investitore sarebbe, riporta la Tribuna di Treviso, un 68enne di Velletri. L'uomo, dopo ll'incidente, è sceso dalla sua Ford Focus, si è reso conto di quanto era avvenuto ed è fuggito a piedi per 13 km, fino a Resana.

LO SCONTRO L'incidente stradale è avvenuto sabato sera lungo la strada provinciale 308 a Borgoricco. La Ford Focus del 68enne si è scontrata con uno scooter Piaggio condotto da un 47enne di Castelfranco Veneto. Un impatto violento che ha sbalzato il centauro dalla sella facendolo rovinare a terra. L'automobilista anzichè prestare soccorso si è allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri e degli uomini del Suem. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione. I sanitari gli hanno riscontrato numerose fratture: alla gamba destra, al bacino e alle costole oltre che trauma cranico e toracico. E' tutt'ora in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati.