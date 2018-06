Cade in moto e muore, inutili i tentativi di rianimazione

BORSO DEL GRAPPA Ha improvvisamente perso il controllo della sua moto, forse per un malore, finendo rovinosamente a terra, contro un marciapiede. E' morto così, tragicamente, un centauro di 66 anni, Mauro Mariani, originario di Soriano del Cimino, nel viterbese. L'incidente è avvenuto in mattinata a Borso del Grappa, lungo via del Molinetto. L'uomo, in compagnia di alcuni amici motociclisti, è caduto finendo con il capo contro lo spigolo di un marciapiede che è penetrato attraverso la visiera, fratturando la base cranica del 66enne.

Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem di Crespano del Grappa che hanno tentato a lungo, per circa 35 minuti, di rianimare l'uomo, anche attraverso l'utilizzo di un defibrillatore. Ad avviare le operazioni era stato, prima del personale medico, un vigile del fuoco fuori servizio che stava transitando nella zona. A rilevare l'incidente la polizia locale di Borso del Grappa. Giunto sul posto anche l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

A causare il malore che ha colpito Mariani, stando al racconto degli amici, potrebbe essere stata l'assunzione di alcuni farmaci antistaminici che il 66enne aveva preso per curare un forte raffreddore.