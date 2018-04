Schianto sul Grappa: moto fuori strada, muore sul colpo

BORSO DEL GRAPPA Tragedia della strada nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, sul monte Grappa. Stava percorrendo via Generale Giardino in località Semonzo di Borso del Grappa, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua moto che è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero. A perdere la vita un centauro 33enne, Federico Bonaldi, vicentino di Mussolente: l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate (fatale la frattura della base cranica). Inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem di Crespano, intervenuti sul posto su allerta lanciato da alcuni amici del giovane che lo attendevano più in cima. La moto e il corpo senza vita del centauro erano ad una decina di metri dalla sede stradale. Per i rilievi di legge giunti gli agenti della polizia stradale di Treviso. A provocare la sbandata forse una distrazione fatale del 33enne, dovuta forse al malposizionamento del cavaletto.