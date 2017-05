Auto contro camper a Bosco di Vidor: due persone ferite nello scontro

VIDOR Pericolosa carambola, domenica mattina, nella frazione di Bosco di Vidor. Erano da poco passate le 11.30 quando una macchina e un camper si sono scontrati tra loro dopo che una terza vettura (una Ford Fiesta) ha invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro l'autocaravan che viaggiava nella direzione opposta.

Nello scontro tra veicoli, avvenuto in via Marconi, sono rimasti lievemente feriti due coniugi alla guida della Ford Fiesta di colore grigio metallizzato. B.P (54 anni d'età) e sua moglie S.C (51 anni) non sono riusciti a evitare l'impatto con il camper che è finito contro il muro di un'associazione motociclistica della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per soccorrere i feriti è stata chiamata un'ambulanza del Suem118 che ha portato i due all'ospedale di Montebelluna. Per loro solo qualche lieve ferita. Dopo aver rimosso i mezzi dall'area incidentata la situazione è rientrata lentamente alla normalità.

