Perdono il controllo dell'auto e si cappottano in strada: feriti due ventenni

Grave incidente stradale sabato verso le 12.20 in località Busta di Montebelluna, in via del Termine. Per motivi ancora poco chiari, una berlina di colore grigio si è improvvisamente cappottata lungo la sede stradale, riportando ampi danni. Ad avere la peggio sono stati però i due occupanti del mezzo, due ragazzi, ossia B.M. di 20 anni e il 19enne D.R. In breve soccorsi dal Suem 119, sono stati poi ricoverati all'ospedale di Montebelluna a causa delle importanti lesioni riportate. Sul luogo del sinistro sono poi giunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.