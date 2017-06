Scontro tra auto lungo la Alemagna nella notte: quattro persone portate all'ospedale

CONEGLIANO Erano appena passate le 22 di martedì quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due station-wagon di colore grigio si sono improvvisamente scontrate quasi frontalmente lungo la SS 51 dell'Alemagna in prossimità dell'abitato di Cadola, a Ponte nelle Alpi. Un impatto importante, tanto che una delle autovetture ha terminato la sua corsa contro un muretto laterale alla carreggiata.

Entrambi i mezzi hanno comunque subito dann ingenti, ma ad avere la peggio sono stati coloro che erano a bordo (due per auto) che sono stati trasportati dal 118 agli ospedali di Belluno e Conegliano per tutte le cure del caso. Sul luogo dell'impatto sono infine giunti anche i vigili del fuoco per recuperare i mezzi incidentati e mettere in sicurezza la zona.