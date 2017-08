Albero contro auto a Silea: il maltempo manda al pronto soccorso una persona

SILEA Non è stata solo la zona del veneziano a essere colpita duramente dall'ondata di maltempo abbattutasi sul Veneto nel pomeriggio di giovedì 10 agosto. Anche in provincia di Treviso temporali e vento forte hanno creato una serie di importanti disagi.

Il primo tra questi è stata la caduta di un albero nella frazione di Lanzago a Silea. Intorno alle ore 16,20 la pianta è stata sradicata dalla spaventosa violenza del vento ed è finita contro una macchina che stava transitando proprio in quel momento lungo via Callalta. L'impatto è stato davvero molto violento. Per fortuna, altri automobilisti hanno assistito alla scena e hanno subito provveduto a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem118 insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. In un primo momento si pensava che l'uomo avesse perso conoscenza dopo l'impatto con l'albero ma, una volta sul posto, i medici si sono accorti che il guidatore era sempre rimasto cosciente nonostante avesse riportato una serie di ferite piuttosto gravi. Trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello l'uomo è stato subito sottoposto alle cure del caso e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine. La rimozione della pianta dalla carreggiata richiederà diverse ore.

