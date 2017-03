Incidente a Caerano San Marco: auto esce di strada, salvo per miracolo il conducente

CAERANO DI SAN MARCO Notte di paura sulle strade della Marca trevigiana dove, dopo un grave incidente avvenuto lungo il Put di Treviso, un'altra vettura è uscita di strada all'altezza di via Cadore, nel comune di Caerano San Marco.

A notte inoltrata, un uomo alla guida della sua utilitaria di colore grigio metallizzato, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada con una carambola a dir poco rovinosa. All'arrivo dei primi soccorritori l'auto appariva completamente distrutta. La paura per le condizioni di salute del guidatore è stata tanta ma per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il conducente dalle lamiere e a consegarlo al personale del Suem118 che lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Montebelluna. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma l'uomo al momento non sembra essere in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando in queste ore le forze dell'ordine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.