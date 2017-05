Trevignano, giovane calciatore della Fulgor investito in bicicletta

TREVIGNANO E' successo domenica pomeriggio, quando un giovane calciatore della società sportiva Fulgor, che stava percorrendo via Cavour è stato travolto da un'auto proveniente da Volpago. Il ragazzo di 12 anni ha prima sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto - come riporta l'articolo de ilgazzettino.it - per poi cadere a terra. Sul posto è arrivata prontamente un'ambulanza del 118 per i primi soccorsi.