Carambola tra un camion e due auto, una donna ferita e portata in ospedale

VOLPAGO Una donna, M.Z. di 70 anni, è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 248 Schiavonesca, a Volpago del Montello. A scontrarsi un mezzo pesante e due veicoli: a bordo di una delle auto era presente appunto un'automobilista che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco (giunti anche con l'autogru del comando provinciale di Treviso) e affidata alle cure dei medici del Suem 118. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia locale di Volpago. Traffico a lungo in tilt nella zona.