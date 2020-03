Camion carico di concime si rovescia in A28: autostrada riaperta dopo 6 ore

Sono state piuttosto lunghe le operazioni di pulizia del tratto di A28 dove questa mattina, mercoledì 4 marzo, un camion che trasportava sacchi di urea (concime) si è rovesciato perdendo il carico che ha imbrattato il manto stradale.

L’autostrada è rimasta chiusa per circa 6 ore, il tempo necessario alle squadre di manutenzione d’urgenza di Autovie per pulire l’asfalto con la macchina spazzatrice. Alle 14.30 il tratto compreso fra Fontanafredda e Porcia nonché lo svincolo di Fontanafredda è stato riaperto. La viabilità è tornata regolare e le code che si erano formate sono state riassorbite. Attualmente infatti non si registrano criticità. Il camion trasportava sacchi di urea (concime) e si è rovesciato verso le 7,30 occupando le due corsie della carreggiata (marcia e sorpasso) lungo l’autostrada A28, fra Fontanafredda e Porcia verso Portogruaro. Ferito l’autista. Lo svincolo in entrata a Fontanafredda e il tratto fra Fontanafredda e Porcia sono stati chiusi. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, il personale di Autovie, il 115, il 118 e i soccorsi meccanici. Code di svariati chilometri si sono formate tra Sacile Est e Fontanafredda.