Camion finisce fuori strada: strada chiusa, traffico in tilt

Un'uscita di strada a dir poco rocambolesca quella avvenuta martedì pomeriggio in via Angaran a Vedelago. Un camion che stava trasportando carta è finito fuori strada e si è rovesciato su un fianco creando grossi disagi alla viabilità.

L'incidente è avvenuto verso le 14.30 sulla strada che collega Vedelago ad Albaredo, in un tratto rettilineo. L'autista del mezzo pesante finito fuori strada è rimasto illeso nell'impatto che ha provocato grossi danni al camion. Sul posto è dovuta intervenire un'apposita autogrù per recuperare il mezzo pesante. Le operazioni di messa in sicurezza hanno impiegato diverse ore e, per questo motivo, il traffico lungo via Angaran è stato chiuso del tutto creando non pochi disagi agli automobilisti in viaggio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 e le forze dell'ordine per eseguire i rilievi sulla dinamica dell'incidente.