Camion si incastra nel sottopasso ferroviario di Conegliano: intervengono i pompieri

CONEGLIANO Ha calcolato male l'altezza del sottopasso, o forse non ha visto i cartelli stradali di riferimento, ma sta di fatto che martedì sera si è incastrato con il suo camion proprio nel sottopasso ferroviario di via Metteotti a Conegliano, causando non pochi disagi al traffico. Impossibilitato però a smuoversi autonomamente, ha dovuto contattare i vigili del fuoco che fortunatamente sono riusciti a liberare il mezzo in breve tempo.