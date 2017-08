Tragedia all'alba: camion travolge e uccide un passante a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO E' iniziata in modo a dir poco drammatico la mattinata di giovedì sulle strade del comune di Vittorio Veneto. Pochi minuti prima delle sei di mattina, alle ore 5.40, un camion ha investito un passante che in quel momento stava attraversando la strada all'altezza di via Piave.

Molto violento l'impatto, che ha provocato una serie di gravi traumi e svariate ferite a Ernesto Della Giustina, un vittoriese di 66 anni d'età, finito in una scarpata dopo essere stato investito dal mezzo pesante che l'avrebbe urtato con lo specchietto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem118 che ha recuperato l'uomo, trasportato in un secondo momento al pronto soccorso di Treviso grazie all'intervento dell'elisoccorso. Insieme al personale medico sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sotto shock il guidatore del camion, originario di Revine che, probabilmente a causa di una distrazione, non è riuscito a vedere il passante e a fermarsi in tempo. Della Giustina è morto dopo due ore di agonia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Inutile per lui qualsiasi tipo di cura.