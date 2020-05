Camion carico di pollame finisce sulla pista ciclopedonale

Erano le 3.30 di venerdì notte quando un camion che trasportava pollame ha tirato dritto alla rotonda di San Michele di Piave, frazione di Cimadolmo mentre stava procedendo in direzione Vazzola.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'uscita di strada sarebbe dovuta a un colpo di sonno del camionista finito sulla pista ciclopedonale. Il bilico, diretto alla Aia Spa per consegnare il pollame, ha centrato in pieno la rotatoria, sbandando a sinistra e incrociando via Verdi dal lato opposto alla circolazione stradale, invadendo la pista ciclopedonale, schiantandosi contro la recinzione di una casa e finendo la sua corsa all'altezza dell'azienda locale Ceramiche Falsarella. Un'uscita di strada che poteva avere conseguenze molto più drammatiche se fosse avvenuta di giorno. Il camion è rimasto in mezzo alla ciclabile fino alle prime ore di sabato mattina quando è stato rimosso dai vigili del fuoco. Il conducente del camion se l'è cavata praticamente indenne ma i danni alla rotonda e alla recinzione sono stati ingenti e, molti residenti della frazione di San Michele di Piave chiedono misure concrete per regolare il traffico e la velocità lungo la strada provinciale 92, teatro sempre più frequente di pericolosi incidenti.