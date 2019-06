Primo incidente sul nuovo ponte della Priula: traffico nel caos

Lunedì nero sul nuovo ponte della Priula, inaugurato venerdì scorso alla presenza del Governatore Zaia e del ministro Toninelli. Dopo il primo weekend di apertura al traffico, ieri mattina verso le 6 un trasporto eccezionale ha perso il carico di cemento che stava trasportando, rimanendo bloccato all'altezza dello svincolo sulla corsia in direzione di Nervesa della Battaglia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il carico di cemento è andato a sgretolarsi sul nuovo asfalto. Per fortuna nessuno si trovava dietro al camion rimasto incastrato nello svincolo. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri e il personale Anas che con una gru-carro attrezzi sono riusciti a rimuovere il carico perso dal camion e a liberare il trasporto eccezionale dallo svincolo. Fino alle 8 del mattino il traffico ha subito grandi rallentamenti in prossimità del ponte. Le code sono arrivate fino in centro a Susegana, paralizzando per oltre due ore la viabilità del lunedì mattina. Un episodio davvero sfortunato proprio nel primo giorno lavorativo dopo la grande inaugurazione della scorsa settimana.