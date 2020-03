Camion carico di concime si rovescia in A28: svincolo chiuso, traffico nel caos

Camion rovesciato di traverso in A 28, questa mattina (mercoledì 4 marzo) , senza gravi conseguenze per l’autista ma con notevoli ripercussioni sul traffico che, come sempre, nelle prime ore della giornata è molto intenso.

Il camion trasportava sacchi di urea (concime) e si è rovesciato verso le 7,30 occupando le due corsie della carreggiata (marcia e sorpasso) lungo l’autostrada A28, fra Fontanafredda e Porcia verso Portogruaro. Ferito l’autista. Chiuso lo svincolo in entrata a Fontanafredda così come il tratto fra Fontanafredda e Porcia. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autovie, il 115, il 118 e i soccorsi meccanici. Attualmente – ore 9 – le code sono di due chilometri fra Sacile Est e Fontanafredda.