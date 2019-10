Camion incastrato nel sottopasso dell'Electrolux: strada chiusa e treni fermi

Erano da poco passate le ore 13 di martedì 1 ottobre quando un camion è rimasto incastrato nel sottopasso di via Foresti Est a Santa Lucia di Piave. Il mezzo pesante, pensando di riuscire a passare, è andato a schiantarsi a gran velocità contro la sommità del sottopassaggio. Distrutto il camion che ha provocato anche gravi danni all'opera.

In quel punto la strada è a senso unico alternato visto che la carreggiata consente il passaggio di un solo veicolo alla volta. In questo modo il camion, rimanendo incastrato per diversi minuti, non ha bloccato solamente il traffico stradale lungo via Foresti Est ma ha mandato letteralmente in tilt anche la linea ferroviaria che collega Conegliano a Susegana con ritardi di diversi minuti per i treni in viaggio in queste ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per rimuovere il camion nel più breve tempo possibile nella speranza di riportare la situazione alla normalità. La strada è stata riaperta al traffico