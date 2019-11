Incidenti stradali Fregona / Via Francesco Crispi

Finisce con l'auto in un canale pieno d'acqua, ragazza salva per miracolo

L'incidente poco dopo le 17 in via Crispi a Cappella Maggiore. Automobilista soccorsa da vigili del fuoco ed infermieri del Suem 118: trasportata in ambulanza, non è in pericolo di vita