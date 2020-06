Fuori strada con la moto dopo un sorpasso, ferito 48enne

Dopo aver affrontato un sorpasso, in un tratto di curva, ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Sarebbero gravi le condizioni di A.P., un 48enne di Sarmede, ricoverato da giovedì sera al Ca' Foncello di Treviso, in seguito ad un incidente. L'uomo, in sella al suo motociclo Agusta Brutale 800, stava percorrendo via Crispi, da Cappella Maggiore in direzione di Fregona, all'altezza del civico 56, dopo le cantine Barazza. Il centauro ha sorpassato un’automobile e dopo un centinaio di metri, a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi violentemente nel fossato antistante. Soccorso nell’immediato da infermieri e medici del Suem 118 è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero a Treviso. Non sono emerse responsabilità di terzi -hanno spiegato i militari di Vittorio Veneto- se non quelle del conducente del motociclo.

