Schianto tra auto e furgone a Pezzan, cinque feriti

CARBONERA E' di cinque feriti, tra cui due bimbi di 5 e 8 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 di oggi, giovedì, a Pezzan di Carbonera, lungo viale IV Novembre. A scontrarsi frontalmente un furgone guidato da un 31enne, il più grave dei feriti, e un'auto (su cui viaggiavano i due piccoli e uo uomo ed una donna, entrambi 61 anni) con i mezzi che sono finiti fuori strada. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo in cui era incastrato il più grave dei feriti. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso. Il traffico lungo viale IV Novembre, strada che collega Biban, Pezzan e Vacil di Breda, è stato a lungo bloccato: già negli anni scorsi non sono mancati incidenti gravi, anche con esiti purtroppo tragici.