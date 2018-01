Camion fuori strada a Vascon, chiusa al traffico via Cardinal Callegari

CARBONERA Via Cardinal Callegari, a Vascon di Carbonera, è chiusa al traffico dal primo pomeriggio di oggi per consentire le operazioni di recupero di un mezzo finito nel fossato prospicente la strada. Si tratta di un camion, uscito di strada per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. Illeso il trasportatore alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso.