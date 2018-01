Auto fuori strada, contatore distrutto: fuga di gas a Carbonera

CARBONERA Incidente poco dopo le 21 di domenica a Carbonera, lungo via Grande. Un'auto, uscita di strada per cause in corso di accertamento, ha divelto il contatore del gas di un'abitazione privata causando una ingente perdita di metano. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici di Ascopiave che hanno lavorato per oltre tre ore per riparare il guasto. Illeso l'automobilista alla guida. Il traffico in zona è stato a lungo interdetto proprio per consentire le operazioni di ripristino in sicurezza.