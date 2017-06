Casale, ciclista investito da un'auto, grave al Ca' Foncello

CASALE SUL SILE Grave incidente stradale in mattinata, poco dopo le 9, a Casale sul Sile in via Bonisiolo. A restare ferito un 63enne residente in zona ma originario di San Daniele del Friuli, C.D.. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto in transito. A soccorrerlo il Suem 118. Le condizioni del 62enne sarebbero molto gravi; attualmente si trova ricoverato al Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono giunti i carabinieri di Casale sul Sile.