Scontro tra due auto sulla rotatoria del casello di Preganziol

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, lungo via Zermanesa, a Casale sul Sile, sulla rotatoria di accesso al casello autostradale di Preganziol. A scontrarsi, per cause un corso di accertamento, due auto, una delle quali è finita capovolta sulla carreggiata. Praticamente illesi gli automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.