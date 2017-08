Finisce con lo scooter nel canale: trentanovenne perde la vita nella notte

CASALE SUL SILE Erano da poco passate le 20.40 di mercoledì sera quando alcuni automobilisti, residenti nella zona, hanno notato per primi il corpo di un uomo finito con il suo scooter in un canale di via Morea. Immediata la chiamata ai soccorsi che, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello scooterista.

Un'uscita di strada che si è rivelata fatale per Rudy Parpinel, spedizioniere trentanovenne, non sposato, originario di Lughignano ma molto conosciuto anche a Casale sul Sile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nelle acque del canale. La velocità e l'impatto con il suolo sono stati fatali. L'uomo è morto sul colpo, mentre il suo scooter Peugeot è affondato quasi interamente nelle acque del Rio Selva. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem e gli uomini delle forze dell'ordine. Parpinel, impiegato della Giemme Express di Casale, era noto in paese per essere stato uno dei dirigenti della Lughignana calcio, sport di cui era molto appassionato. Le esequie dell'uomo si dovrebbero svolgere nei prossimi giorni della settimana.